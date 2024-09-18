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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالتعيينات الجديدة لمحافظ البنك المركزي

رئيس الوزراء،فيتو
رئيس الوزراء،فيتو
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نشرت الجريدة الرسمية - العدد ۳۳ مكرر (ب) في ۲۰ أغسطس سنة ٢٠٢٤ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٧٥ لسنة ٢٠٢٤.

وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٤٥ بالموافقة على الاتفاق الموقع في ٢٢ يوليو ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة في بريتون وودز؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٧٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي:


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥٥ لسنة ١٩٦٨ في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤٠ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۱ لسنة ۱۹۷۵ بشأن الموافقة على اتفاقية  تأسيس البنك الإسلامي للتنمية الموقعة في جدة بتاريخ ١٩٧٤/٨/١٢ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۱۳ لسنة ۱۹۹۹ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الإفريقي ومساهمتها في رأس مال البنك ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٩ ؛ وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦۲۸ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بالتفويض
في بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٦ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣۹ لسنة ٢٠١٦ ؛
تعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى محافظا الجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ويعين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا مناوبا...
قرر:
( المادة الثانية )
يعين محافظ البنك المركزى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد، ويعين وزير المالية محافظا مناوبا الدولي.
 

 

 

 

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