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أخبار مصر

36مليار جنية وفر في عام 2024,2025

تعرف على قيمة ما توفره الدولة من رفع سعر أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع أسعار اسطوانات
ارتفاع أسعار اسطوانات البوتجاز،فيتو
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صرح مصدر بوزارة البترول إن الحكومة  تستهدف تحقيق وفر من زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز  يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه في 2024-2025،

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر  قرار رقم 300 لسنة 2024، وتم العمل به صباح اليوم في جميع المستودعات  بشأن تحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز.

الاسعار الجديدة لاسطوانات البوتجاز المنزلية والتجارية 

ووفقًا للقرار، تمت زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما ستتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وسعر 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، بالإضافة إلى 12 ألف جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

كما نصت المادة الأولى على أن هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، فيما شملت المادة الثانية من القرار الآتي: «على الجهات المختصة – كلا فيما يخصه- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار».

وكانت الحكومة رفعت  أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.

رواد وسائل التواصل الاجتماعي يدعون للعودة لأدوات الطهي البدائية

كما دعا الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى للعودة إلى العوامل البدائية في طهي الطعام وخاصة في صعيد مصر، ومنها استخدام الاخشاب في الطهي  دون استخدام اسطوانات البوتجاز بسبب ارتفاع أسعارها في المستودعات.

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