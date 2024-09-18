حسام الدين مصطفى فهيم مستشارًا لرئيس جامعة عين شمس لتكنولوجيا المعلومات

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قرارا بندب الدكتور حسام الدين مصطفى علي فهيم، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشارًا لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية اعتبارًا من ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

حسام الدين مصطفى علي فهيم

تعيينات جديدة بكلية الطب جامعة عين شمس

وأصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين كلا من:

الدكتور أشرف محمد فوزي محمود عبد الله رئيسًا لمجلس قسم الجراحة العامة بكلية الطب اعتبارًا من ٢٠٢٤/٩/١٧ وحتى ۲۰۲٥/۸/۳۱ تاريخ بلوغ السن القانوني.

الدكتورة حنان محمد إبراهيم يوسف رئيسًا لمجلس قسم طب الاطفال بكلية الطب اعتبارًا من ٢٠٢٤/٩/١٧ وحتى ٢٠٢٤/١١/١٤ تاریخ بلوغ السن القانوني.

الدكتورة سلاف محمد السيد عبد المتجلي رئيسًا لمجلس قسم الوراثة الطبية بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٢٠٢٤/٩ ولمدة عام.

الدكتور طارق ماجد احمد السقطي رئيسًا لمجلس قسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب اعتبارًا من ٢٠٢٤/٩/١٧ وحتى ۲۰۲٥/۱۲/٣١ تاریخ بلوغ السن القانوني.

الدكتورة هالة صلاح إسماعيل الوكيل رئيسًا لمجلس قسم الطفيليات بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٢٠٢٤/٩ وحتى ۲۰۲٦/٣/٣١ تاريخ بلوغ السن القانوني.

الدكتورة داليا فوزي حلمي قليني رئيسًا لمجلس قسم التشريح والاجنة بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٢٠٢٤/٩ ولمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة نانيس أحمد إسماعيل جاد رئيسًا لمجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب اعتبارًا من ١ / ٢٠٢٤/٨ وحتى ٢٠٢٦/٥/٨ تاريخ بلوغ السن القانوني.

الدكتور طارق أحمد محمود عكاشة رئيسًا لمجلس قسم طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٢٠٢٤/٩ وحتى ٢٠٢٥/٤/١١ تاریخ بلوغ السن القانوني.

الدكتور إيهاب شهاد هابيل بشاي رئيسًا لمجلس قسم جودة الرعاية الصحية بكلية الطب اعتبارًا من ٢٠٢٤/٩/١٧ ولمدة عام.

الدكتور أحمد علي محمود عوض رئيسًا لمجلس قسم جراحة التجميل بكلية الطب اعتبارًا من ۲۰۲٤/۹/۱۷ وحتى ٢٠٢٦/٢/٢٣ تاريخ بلوغ السن القانوني.

الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الفتاح الشافعي رئيسًا لمجلس قسم جراحة الاطفال بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة ايمان محمود فتحي رئيسًا لمجلس قسم طب المناطق الحارة بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩/ ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات

الدكتورة أماني محمد رشاد رئيسًا لمجلس قسم الاشعة التشخيصية بكلية الطب اعتبارًا من ۲٠٢٤/۹/١٧ وحتى ۲۰۲٦/٧/١ تاريخ بلوغ السن القانوني.

الدكتورة مروي محمد عبد الرحيم رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتي ٢٠٢٥/٧/١٩ تاریخ بلوغ السن القانوني

الدكتورة سارة عبد الجواد السباعى رئيسـًا لمجلـس قسم التعليم الطبي بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

الدكتورة هبة الله أحمد الشامي رئيسًا لمجلس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

الدكتورة حنان علاء الدین صالح رئيسًا لمجلس قسم الهستولوجي بكلية الطب اعتبارًا من ٢٠٢٤/٩/١٧ وحتي ۲۰۲۷/۷/۱۷ تاریخ بلوغ السن القانوني

الدكتور طارق عثمان السيد عثمان رئيسًا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتي ٢٠٢٧/٥/١٧ تاريخ بلوغ السن القانوني.

الدكتور شريف فاروق إبراهيم الشنتوري رئيسًا لمجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الالم بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

الدكتور علي محمد عزمي رئيسًا لمجلس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب اعتبارًا من ۲۰۲٤/٩/١٧ ولمدة ثلاث سنوات

الدكتور ياسر أحمد زيتون رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٢٠٢٤/٩ ولمدة عام.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتجديد تعيين كلًا من: الأستاذة الدكتورة منار مصطفي مأمون رئيسًا لمجلس قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية الطب اعتبارًا من ٨/١ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات

الدكتورة غادة عصام الدين أمين محمود رئيسًا لمجلس قسم طب الاسرة بكلية الطب اعتبارًا من ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤ ولمدة عام.

الدكتور عصام الدين فخري حامد سليمان عبيد رئيسًا لمجلس قسم طب الطوارئ بكلية الطب اعتبارًا من ٢٠٢٤/٩/١٧ ولمدة عام.

الدكتورة مي أحمد أمين حمزة رئيسًا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب اعتبارًا من ١/ ٨/ ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

الدكتور عمرو صالح جلال موسي رئيسًا لمجلس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب اعتبارًا من ١/ ٨ / ٢٠٢٤ وحتي ۲۰۲٥/۱۱/۱٥ تاریخ بلوغ السن القانوني.

الدكتورة نهال محمد بهجت محمد جميل رئيسًا لمجلس قسم الفسيولوجي بكلية الطب اعتبارًا من ١/ ٨/ ٢٠٢٤ وحتي ٢٠٢٥/٣/٢٧ تاریخ بلوغ السن القانونى.

الدكتور ياسر فؤاد عبد المنعم العقيد رئيسًا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب اعتبارًا من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتي ۲٠٢٤/۱۱/۲۷ تاريخ بلوغ السن القانوني.