أخبار الفن اليوم: حقيقة إجراء شيرين عبد الوهاب عملية جراحية.. ظافر العابدين يعود للدراما بعد غياب 6 سنوات.. وحجاج عبد العظيم يكشف طبيعة علاقته بالشيخ صلاح التيجاني

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر سلسلة من الأحداث والأخبار الفنية نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في الأهرامات وذلك يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، ليجدد نشاطه الفني بعد إحيائه مؤخرا لعدد من الحفلات الغنائية.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

ويفتتح النجم عمرو دياب حفلات "موسم الكويت" المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت".

يظهر النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “ولاد الشمس” الذى تعاقدا عليه منذ أيام قليلة، ويعتبر هذا التعاون الأول بين النجمين.

ومسلسل “ولاد الشمس” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم تسريح أكثر من مخرج حتى الآن، ولكن لم يتم الاستقرار على أحد بعينه.

تعاقدت الفنانة لوسي منذ أيام قليلة على المشاركة في مسلسل “فهد البطل” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يتم عرضه بموسم رمضان 2025.

ويجري صناع المسلسل التجهيزات اللازمة له حاليًا للبدء في تصوير أحداثه.

وتجسد لوسي شخصية معلمة صاحبة مصنع رخام يعمل عندها “فهد” خلال الحلقات الأولى، إلى أن يمتلك ورشة خاصة بنفسه، ويقع بينه وبين لوسي خلافات خلال أحداث العمل.

تعاقد الفنان ظافر العابدين منذ أيام قليلة مع المنتجة سالي والي على تقديم عمل درامي يحمل اسم "سكة السلامة" ليخوض به موسم رمضان 2025، ويعتبر هذا العمل بمثابة عودة الفنان التونسي ظافر العابدين للدراما المصرية بعد غياب استمر لمدة 6 سنوات، والتي كان آخرها مسلسل "ليالي أوجينى".

مسلسل "سكة السلامة" سيناريو وحوار ورشة من المؤلفين الشباب، وإشراف على الكتابة محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سالي والي.

انتشرت العديد من الشائعات حول إجراء الفنانة شيرين عبدالوهاب عملية جراحية بأحد مستشفيات الدقي، وخرج الدكتور نبيل عبد المقصود طبيبها المعالج لها في الفترة الأخيرة، لينفى كل هذه الأخبار.

وأكد أن حالتها الصحية جيدة، ولم تجر أى عمليات جراحية.

يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب المنتج الكبير هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، وذلك في حفل افتتاح دورته الثانية، والتي تقام من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024.

وأعرب المنتج هشام عبد الخالق عن تقديره وسعادته بالتكريم من المهرجان الذي يسهم في التواصل بين المواهب من الشباب وجذوره الفنية من الأجيال السابقة.

وقال: أن التكريم من المهرجانات السينمائية مؤشر حقيقي للمنتج وللممثل ولكل صناع الفيلم بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح.

وأضاف: هذا التكريم له مذاق خاص لأنه يأتي مواكبا لإنتخابي رئيسا للغرفة واتمني أن يكون بداية لمجهودات تؤتي بثمار على صناعة السينما المصرية.

أثار الفنان أشرف عبدالباقي الجدل خلال الفترة الماضية بشأن مشاركته في مسلسل "فهد البطل"، فبعد قبوله الانضمام لأسرة المسلسل، خرج خبر اعتذاره عن المشاركة في العمل لأسباب عديدة.

وفي تصريحات خاصة لـ فيتو أكد مؤلف العمل محمود حمدان أن الفنان أشرف عبدالباقي يشارك بشكل رسمي في مسلسل فهد البطل، وجاء ذلك بعد سلسلة من جلسات العمل معه.

تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" بأحد الديكورات الرئيسية للعمل، والتي تجمعها بالفنان خالد الصاوي.

وقالت عبير صبري في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن أسرة العمل انتهت من تصوير ما يقرب من 50 % من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية.

وأكدت إنها تجسد شخصية سيدة غنية، متزوجة من الفنان خالد الصاوي خلال أحداث العمل، ولكن يتعرضان للعديد من المشاكل التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتجعلهما يقومان بتغيير محل سكنهما ليكون في بولاق.

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية لأجل غير مسمي، والذي كان مقررا إقامته اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء بالمسرح الكبير.

وكشف مصدر لـ«فيتو» ان إلغاء إقامة المؤتمر الصحفي اليوم، وتأجيله جاء لظروف طارئة وأنه لا نية حتى الآن لإلغاء المهرجان كما حدث فى الدورة الماضية تعاطفا مع أهالي غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر سينعقد فى وقت لاحق للكشف عن التفاصيل الكاملة للدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١ حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدأ تصوير أولي مشاهد مسلسله الجديد بعنوان “برستيج”، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة من كواليس مشروعه الجديد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام" والتي توضح بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد ”برستيج"، والتى علق عليها، وكتب: “بداية أخرى”.

كشف الفنان حجاج عبد العظيم، عن طبيعة علاقته بالشيخ صلاح التيجاني، وذلك بعدما تصدر الفنان التريند بسبب انتشار تعليق له على صورة الشيخ قائلا: “كل سنة وحضرتك في الحفظ والأمان والسعادة والنور مدد مدد”، الأمر الذي أثار جدل كبير، خاصة أن “التيجاني” أتهم بالتحرش مؤخرا.

وكشف حجاج عبد العظيم عن طبيعة علاقته بالشيخ صلاح التيجاني وقال في تصريح خاص لفيتو: “عمرى ما اتعاملت معاه ولاقابلته ده مجرد فريند من الفريندز على الفيس البوك”.