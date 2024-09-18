الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبير صبري: أنهينا تصوير 50% من أحداث مسلسل زمالك بولاق

عبير صبري, فيتو
عبير صبري, فيتو

تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" بأحد الديكورات الرئيسية للعمل، والتي تجمعها بالفنان خالد الصاوي.

وقالت عبير صبري في تصريحات خاصة لـ فيتو:  إن أسرة العمل انتهت من تصوير ما يقرب من 50 % من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية.

وأكدت إنها تجسد شخصية سيدة غنية، متزوجة من الفنان خالد الصاوي خلال أحداث العمل، ولكن يتعرضان للعديد من المشاكل التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتجعلهما يقومان بتغيير محل سكنهما ليكون في بولاق.

مسلسل زمالك بولاق

وتابعت:" خلال أحداث العمل نرى المفارقات التي جعلت الأسرة الغنية يتدهور بها الحال لتضطر للسكن في بولاق وما يحدث لها هناك".

وأضافت ان "العمل من الأعمال المحببة لقلبي كثيرًا وأعيش به كواليس ضحك وفرح، وأحب التعاون مع خالد الصاوى، ومسلسل "زمالك بولاق" مكون من 15 حلقة.

 العمسلسل من تأليف أحمد رجب، ومن إخراج أسامة عمر، ويشارك في بطولته كلا من خالد الصاوي وباسم السمرة ونسرين أمين، عبير صبري، انتصار، ميمي جمال.

يذكر أن الفنانة عبير صبري، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، وشاركها البطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومحمود حجازي ونانسي صلاح وهشام إسماعيل من إخراج محمد محيي الدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

عبير صبري مسلسل زمالك بولاق زمالك بولاق خالد الصاوي مسلسلات خارج رمضان اخبار الفن

مواد متعلقة

شاهد كواليس تصوير مسلسل زمالك بولاق لـ باسم سمرة وخالد الصاوي

باسم سمرة: "زمالك بولاق" عمل مختلف وجيد

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

نجم الزمالك ينتقل إلى المصري البورسعيدي

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

الشرطة التايوانية تقتحم مقر الشركة المصنعة لأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

“وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا” عنوان خطبة الجمعة المقبلة

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

المزيد
الجريدة الرسمية