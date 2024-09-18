عبير صبري: أنهينا تصوير 50% من أحداث مسلسل زمالك بولاق

تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "زمالك بولاق" بأحد الديكورات الرئيسية للعمل، والتي تجمعها بالفنان خالد الصاوي.

وقالت عبير صبري في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن أسرة العمل انتهت من تصوير ما يقرب من 50 % من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية.

وأكدت إنها تجسد شخصية سيدة غنية، متزوجة من الفنان خالد الصاوي خلال أحداث العمل، ولكن يتعرضان للعديد من المشاكل التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتجعلهما يقومان بتغيير محل سكنهما ليكون في بولاق.

مسلسل زمالك بولاق

وتابعت:" خلال أحداث العمل نرى المفارقات التي جعلت الأسرة الغنية يتدهور بها الحال لتضطر للسكن في بولاق وما يحدث لها هناك".

وأضافت ان "العمل من الأعمال المحببة لقلبي كثيرًا وأعيش به كواليس ضحك وفرح، وأحب التعاون مع خالد الصاوى، ومسلسل "زمالك بولاق" مكون من 15 حلقة.

العمسلسل من تأليف أحمد رجب، ومن إخراج أسامة عمر، ويشارك في بطولته كلا من خالد الصاوي وباسم السمرة ونسرين أمين، عبير صبري، انتصار، ميمي جمال.

يذكر أن الفنانة عبير صبري، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، وشاركها البطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومحمود حجازي ونانسي صلاح وهشام إسماعيل من إخراج محمد محيي الدين.