أحمد مالك وطه الدسوقي يجتمعان في هذا العمل برمضان 2025

يظهر النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “ولاد الشمس” الذى تعاقدا عليه منذ أيام قليلة، ويعتبر هذا التعاون الأول بين النجمين.



ومسلسل “ولاد الشمس” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم تسريح أكثر من مخرج حتى الآن، ولكن لم يتم الاستقرار على أحد بعينه.



وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات من عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فه مع كل من أحمد السقا وأمير كرارة.

وكان آخر أعمال الفنان طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” الذى قدمه مع الفنانة غادة عادل، وكان شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصل العمل علي إشادة العديد من الجمهور والنقاد.

