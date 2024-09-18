أحمد مالك وطه الدسوقي يجتمعان في هذا العمل برمضان 2025
يظهر النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “ولاد الشمس” الذى تعاقدا عليه منذ أيام قليلة، ويعتبر هذا التعاون الأول بين النجمين.
ومسلسل “ولاد الشمس” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم تسريح أكثر من مخرج حتى الآن، ولكن لم يتم الاستقرار على أحد بعينه.
وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات من عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فه مع كل من أحمد السقا وأمير كرارة.
وكان آخر أعمال الفنان طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” الذى قدمه مع الفنانة غادة عادل، وكان شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصل العمل علي إشادة العديد من الجمهور والنقاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.