أشرف عبدالباقي يعود لـ فهد البطل بشكل رسمي

أثار الفنان أشرف عبدالباقي الجدل خلال الفترة الماضية بشأن مشاركته في مسلسل "فهد البطل"، فبعد قبوله الانضمام لأسرة المسلسل، خرج خبر اعتذاره عن المشاركة في العمل لأسباب عديدة.



وفي تصريحات خاصة لـ فيتو أكد مؤلف العمل محمود حمدان أن الفنان أشرف عبدالباقي يشارك بشكل رسمي في مسلسل فهد البطل، وجاء ذلك بعد سلسلة من جلسات العمل معه.



وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.