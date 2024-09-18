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ثقافة وفنون

تأجيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية لأجل غير مسمى

دار الأوبرا
دار الأوبرا

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية لأجل غير مسمي.

وكان مقررا إقامة المؤتمر اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء بالمسرح الكبير..

مهرجان الموسيقي العربية

 وكشف مصدر لـ«فيتو» ان إلغاء إقامة المؤتمر الصحفي اليوم، وتأجيله جاء لظروف طارئة وأنه لا نية حتى الآن لإلغاء المهرجان كما حدث فى الدورة الماضية تعاطفا مع أهالي غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر سينعقد فى وقت لاحق للكشف عن التفاصيل الكاملة للدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى يديرها الدكتور خالد داغر وتقام فى الفترة من ١١  حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

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