ظافر العابدين يعود للدراما المصرية بعد غياب 6 سنوات بهذا المسلسل
تعاقد الفنان ظافر العابدين منذ أيام قليلة مع المنتجة سالي والي على تقديم عمل درامي يحمل اسم "سكة السلامة" ليخوض به موسم رمضان 2025، ويعتبر هذا العمل بمثابة عودة الفنان التونسي ظافر العابدين للدراما المصرية بعد غياب استمر لمدة 6 سنوات، والتي كان آخرها مسلسل "ليالي أوجينى".
مسلسل "سكة السلامة" سيناريو وحوار ورشة من المؤلفين الشباب، وإشراف على الكتابة محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سالي والي.
وعلى صعيد آخر، بدأ الفنان ظافر العابدين، تصوير فيلمه الجديد "صوفيا"، في تونس، ليكون ثالث أفلامه الروائية الطويلة من تأليفه وإخراجه وإنتاجه، ومن المفترض طرحه في دور العرض في 2025.
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