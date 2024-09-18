حقيقة إجراء شيرين عبدالوهاب عملية جراحية بأحد مستشفيات الدقي
انتشرت العديد من الشائعات حول إجراء الفنانة شيرين عبدالوهاب عملية جراحية بأحد مستشفيات الدقي، وخرج الدكتور نبيل عبد المقصود طبيبها المعالج لها في الفترة الأخيرة، لينفى كل هذه الأخبار.
وأكد أن حالتها الصحية جيدة، ولم تجر أى عمليات جراحية.
ومن المقرر أن تحيى شيرين عبدالوهاب حفلة غنائية في الكويت ضمن حفلات موسم الصيف، يوم 28 نوفمبر المقبل.
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