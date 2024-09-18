الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

نجوم الفن يشاركون فى افتتاح الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة

صفاء أبو السعود،
صفاء أبو السعود، فيتو

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطلق مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى يحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك مساء الجمعة 20 سبتمبر بدار الأوبرا المصرية. 

 

تستهل الفعاليات الاحتفالية فى الخامسة والنصف بساحة الأوبرا الخارجية وتشمل عروضا فنية لمختلف الفرق الدولية المشاركة بعدها وفى السابعة مساء تبدأ المراسم على المسرح الكبير.   

 

وقد اعلنت سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى أن حفل الافتتاح يشهد ظهورا خاصا للنجوم صفاء أبو السعود، رانيا فريد شوقى، نيفين رجب، ميدو عادل، طارق صبرى وانضمام الفنان حجاج عبد العظيم إليهم لأول مرة، واكدت ان المراسم تشمل السلام الوطنى يليه فيلم عن الفعاليات يعقبه صعود لجان التحكيم الى المسرح ثم يتم تكريم كل من أسرة مسلسل "حالة خاصة"، حملة "مانحي الأمل" أنور الكموني، مؤسسة "لبلدنا" والدكتورة نوال الدجوي، الدكتور  عمار بوقس ( السعودية )، الناشطة أبرار آل عثمان ( السعودية )، اسم الشيخ سلطان القاسمي ( الإمارات )، الناشط زياد حمدى المخرج مهند دياب، بعدها تبدا الفقرات الفنية وتضم اعنية "بكرة أحلي بينا"

اداء نيفين رجب - طارق صبري بمشاركة أولادنا أميرة – جنا – فيفيان - خالد، ثم اسكتش "ألف ليلة وليلة" أداء رانيا فريد شوقي، طارق صبري، ميدو عادل، حجاج عبد العظيم، نيفين رجب، "أغنية 8 سنين" اداء محمد مرسي، فرح الألفي، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل بمشاركة أولادنا أميرة سعيد – فيفيان أنطون، ثم تقدم الفرق المشاركة من اسبانيا، تركيا، الصين، المكسيك، صربيا، كولومبيا، الأردن، اليابان، فلسطين، الهند عروضا متنوعة ويختتم الاحتفال باغنية "هنا مصر"اداء صفاء ابو السعود بمشاركة أولادنا

وجميع الاستعراضات تصميم الدكتورة عائشة فؤاد – محمد عبد العزيز، كلمات الشاعر عبد الله حسن، الحان  شريف حمدان. 

 

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة، التضامن الاجتماعى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التعاون الدولى، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وتشهد لأول مرة قسم الأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة الأفريقية الى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال فى لجان التحكيم كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لإعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل فى دعم ومساندة أصحاب الهمم.

مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة مهرجان الفنون والفلكلور دار الأوبرا المصرية رئاسة الجمهورية اخبار الفن

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