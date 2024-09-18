المخرج عمرو سلامة يعلن بدء تصوير مسلسله الجديد "برستيج"

أعلن المخرج عمرو سلامة عن بدأ تصوير أولي مشاهد مسلسله الجديد بعنوان “برستيج”، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة من كواليس مشروعه الجديد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام" والتي توضح بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد ”برستيج"، والتى علق عليها، وكتب: “بداية أخرى”.

عمرو سلامة عن ما وراء الطبيعة

وقد سبق وصرح المخرج عمرو سلامة عن استعداده الكامل ورغبته القوية فى طرح الجزء الجديد من مسلسل الفانتازيا المعنون بـ «ماوراء الطبيعة» المأخوذ عن رواية الأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وقال سلامة: رحلة محاولة صناعة ما وراء الطبيعة بدأت من ٢٠٠٦ وبأول محادثة بالإيميل بيني وبين د. أحمد خالد توفيق، ثم رحلة عرض المسلسل على جهات التمويل إلى أن تم بيعه في ٢٠١٨ وتنفيذه في ٢٠٢٠.

وتابع: كما قلت عندي إيمان وأصرار إن المشروع لن يموت وطالما ما زلت أتنفس سأسعى لعودته للشاشة، وسأفعل كل شيء لأنتصر في تكملة واستمرار أهم أحلامي، مهما كانت سخافة العقبات.