الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لوسي تنضم لفريق فهد البطل، وهذه تفاصيل شخصيتها

لوسي, فيتو
لوسي, فيتو

تعاقدت الفنانة لوسي منذ أيام قليلة على المشاركة في مسلسل “فهد البطل” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يتم عرضه بموسم رمضان 2025.

 ويجري صناع المسلسل التجهيزات اللازمة له حاليًا للبدء في تصوير أحداثه.

وتجسد لوسي شخصية معلمة صاحبة مصنع رخام يعمل عندها “فهد” خلال الحلقات الأولى، إلى أن يمتلك ورشة خاصة بنفسه، ويقع بينه وبين لوسي خلافات خلال أحداث العمل.
 

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.
 

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فهد البطل أحمد العوضي لوسي مسلسلات رمضان 2025 تفاصيل مسلسل فهد البطل الحلقة الأولي من فهد البطل

مواد متعلقة

أشرف عبد الباقي يعتذر عن مسلسل "فهد البطل"

أخبار الفن اليوم: وفاة ناهد رشدي.. نسرين أمين تضحي بـ فهد البطل من أجل العتاولة.. والإعلامي محمود سعد يتعاقد على برنامج جديد

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

بعد انفجارها في لبنان، جولد أبولو تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشركة المصنعة لأجهزة «بيجر»

فقد عينه، تقارير تكشف تفاصيل إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية لخارج البلاد

برسائل نصية، معلومات جديدة عن طريقة تفجير البيجر في لبنان

أخبار مصر.. زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز.. خسوف جزئي للقمر.. الحكومة تسقط في اختبار الدواء.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر.. ومواعيد مباريات اليوم

الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

ads

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية