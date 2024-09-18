لوسي تنضم لفريق فهد البطل، وهذه تفاصيل شخصيتها

تعاقدت الفنانة لوسي منذ أيام قليلة على المشاركة في مسلسل “فهد البطل” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يتم عرضه بموسم رمضان 2025.

ويجري صناع المسلسل التجهيزات اللازمة له حاليًا للبدء في تصوير أحداثه.



وتجسد لوسي شخصية معلمة صاحبة مصنع رخام يعمل عندها “فهد” خلال الحلقات الأولى، إلى أن يمتلك ورشة خاصة بنفسه، ويقع بينه وبين لوسي خلافات خلال أحداث العمل.



وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.



ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.