تشكيل توتنهام لمواجهة كوفنتري سيتي في كأس كاراباو
أعلن أونج بوستيكوجلو مدرب فريق توتنهام تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منافسه كوفنتري سيتي على ملعب "ريكو أرينا" في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.
تشكيل توتنهام لمواجهة كوفنتري سيتي
حراسة المرمى فورستر
خط الدفاع: جراي، دراجوشين، دافيز، اودوجيو
خط الوسط: سار، بيتانكور، بيرجفال
خط الهجوم فيرنر، سولانكي، اودوبرت
موعد مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي
ويلتقي فريقي كوفنتري سيتي وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة، مساء، في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" للموسم الحالي 2024-2025.
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