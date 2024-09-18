الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن، اعرف السبب

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، بعد توجيه موسكو اتهامات بالتجسس إلى 6 دبلوماسيين بريطانيين لديها، وسحب اعتماداتهم الأسبوع الماضي.

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن بيان صادر عن الخارجية البريطانية قوله: "تدين المملكة المتحدة بأشد العبارات، الحملة العدوانية الروسية غير المسبوقة، والتي لا أساس لها، ضد المملكة المتحدة، لا سيما الاتهامات الخبيثة التي لا أساس لها إطلاقًا الموجهة، الأسبوع الماضي، ضد موظفي وزارة الخارجية".

روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين بعد اتهامهم بالتجسس



جدير بالذكر أن روسيا أعلنت الجمعة الماضية عن طرد ستة دبلوماسيين بريطانيين بعد اتهامهم بالتجسس وتجريد اعتمادهم الرسمي في البلاد.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين الستة كانوا يشاركون في أنشطة تجسس وتخريب، وقد تم طردهم في خطوة وصفها الجهاز بأنها رد على "الخطوات غير الودية" التي اتخذتها بريطانيا.