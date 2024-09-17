بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

تدرس بريطانيا فرض حظرًا محتملًا على التدخين في شرفات الحانات والمطاعم، ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية توصيات جديدة تتعلق بحظر التدخين.

بريطانيا تدرس فرض حظر جديد على التدخين

وكانت بعض الدول الأوروبية حظرت التدخين في محيط المدارس أو خارج أماكن العمل أو في الملاعب الرياضية، فإن السويد هي الدولة الوحيدة التي حظرت التدخين بشكل كامل في شرفات المطاعم والحانات، وسجلت السويد أدنى معدل لتدخين السجائر في جميع أنحاء أوروبا، وفق "يورنيوز".

وتهدف المفوضية الأوروبية بقرار حظر التدخين، إلى إنشاء جيل خالٍ من التبغ يستخدم فيه أقل من 5 % من سكان الاتحاد الأوروبي التبغ بحلول عام 2040، كجزء من خطتها للتغلب على مرض السرطان.

دول أوروبية تفرض حظر جزئي على التدخين

بعض الدول الأوروبية، تفرض حظر جزئي على التدخين، مثل تحديد مناطق مخصصة للمدخنين في الحدائق والأماكن العامة الأخرى، بدلًا من الحظر الأوسع نطاقًا.