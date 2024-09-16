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بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

بريطانيا تعاني نقصا
بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

 أفادت تقارير إعلامية بأن بريطانيا على حافة نقص حاد في مشروب "البيرة أو الجعة" الكحولي، بعد أن حاصرتها الظروف الجوية السيئة.

 

نقص حاد في مشروب كحولي شهير

ومن المتوقع أن تشهد  المملكة المتحدة أحد أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق، بعد أن غمرت مياه الأمطار الأراضي الزراعية، ويقول المزارعون إنهم يعيشون كابوسا، فمحاصيل القمح ستنخفض هذا العام بنحو الخمس.

 

أسوأ موسم حصاد في بريطانيا 

 ويخشى خبراء الصناعة من حدوث نقص في بيرة القمح والخبز والحبوب، والاعتماد المفرط على الواردات الأجنبية.

ويتوقع الخبراء أن تواجه إنجلترا هذا العام أحد أسوأ مواسم الحصاد، منذ بدء تسجيلها بشكل مفصل في عام 1983. ويواجه باقي أنحاء المملكة المتحدة وضعا مماثلا. وبدأت المشكلة مع هطول الأمطار القياسية في الشتاء الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ حصاد القمح في المملكة المتحدة ما بين 10 إلى 12 مليون طن، بانخفاض 18 في المائة عن عام 2023.

وفي منطقة ميدلاندز، تم التخلص من آلاف الأطنان من القمح التي أصيبت بفطريات في الحقول الرطبة. وحذرت حملة "من أجل البيرة الحقيقية" من إغلاق الحانات إذا ابتعد عنها الزبائن الذين لديهم خيارات أقل.

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