الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نتيجة تقرير الطب الشرعي لجثة حارس عقار توفي إثر انهيار سور بمدينة نصر

الطب الشرعي
الطب الشرعي

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير الطب الشرعي لجثة حارس عقار لقي مصرعه بعد أن انهار عليه السور الخاص بمبنى تحت الإنشاء يقوم بحراسته.

وجاء في التقرير أن حارس العقار لقي مصرعه نتيجة إصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي وخارجي. 


وقال مالك العقار إن المكان يجري فيه أعمال البناء ويقوم الحارس بحراسة المؤن والمبيت فيه.

وأضاف أن السور انهار منه جزء وتصادف وقوف الحارس أسفله فسقط عليه، وعلى الفور أسرع العمال وانتشلوه من أسفل السور المنهدم، ونقلوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة  بانهيار جزء من سور مبنى بمنطقة مدينة نصر.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري تبين العثور على جثة حارس عقار تم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

مواد متعلقة

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر، التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه برصاصة طائشة فى قنا

النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من شرفة منزله بدائرة قسم أول سوهاج

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

نجم الزمالك ينتقل إلى المصري البورسعيدي

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

بعد أزمة صلاح الدين التيجاني، كل ما تريد معرفته عن الطريقة التجانية في مصر

منوعات

المزيد

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

“وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا” عنوان خطبة الجمعة المقبلة

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

المزيد
الجريدة الرسمية