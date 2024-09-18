نتيجة تقرير الطب الشرعي لجثة حارس عقار توفي إثر انهيار سور بمدينة نصر

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير الطب الشرعي لجثة حارس عقار لقي مصرعه بعد أن انهار عليه السور الخاص بمبنى تحت الإنشاء يقوم بحراسته.

وجاء في التقرير أن حارس العقار لقي مصرعه نتيجة إصابته بارتجاج في المخ ونزيف داخلي وخارجي.



وقال مالك العقار إن المكان يجري فيه أعمال البناء ويقوم الحارس بحراسة المؤن والمبيت فيه.

وأضاف أن السور انهار منه جزء وتصادف وقوف الحارس أسفله فسقط عليه، وعلى الفور أسرع العمال وانتشلوه من أسفل السور المنهدم، ونقلوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من سور مبنى بمنطقة مدينة نصر.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.