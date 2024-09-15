تسبب في وفاة الحارس.. مالك عقار يكشف للنيابة ملابسات انهيار السور

أمرت نيابة مدينة نصر بصرف مالك مبنى بمنطقة مدينة نصر انهار السور الخاص به فسقط على حارس عقار، لقي مصرعه.

وقال مالك المبني إن المكان يتم فيه بناء عقار ويقوم الحارس بحراسة المؤن والمبيت في المكان.

وأضاف مالك العقار أن السور انهار منه جزء وتصادف وقوف الحارس أسفله فسقط عليه، وعلى الفور أسرع العمال وانتشلوه من أسفل السور المنهدم ونقلوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من سور مبنى بمنطقة مدينة نصر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري تبين العثور على جثة حارس عقار تم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.