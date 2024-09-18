أخبار مصر.. زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز.. خسوف جزئي للقمر.. الحكومة تسقط في اختبار الدواء.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر.. ومواعيد مباريات اليوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة، أكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه سيتم رفع سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلى من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 200 جنيه إلى 250 جنيها.

الحكومة تسقط فى اختبار الدواء.. كشف المستور: المصرى VS المستورد.. كيميائي: نسبة الربح فى بعض الأدوية المستوردة تصل إلى %80 من السعر الفعلى للمنتج

بين تصريحات حكومية عن انفراجة جزئية وحل نهائى قريب، وبين واقع مرير مغاير لهذه التصريحات، تفاقمت أزمة نقص الأدوية فى الصيدليات، وهى الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام وازدادت على وقع تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل عدة أشهر أو ما يطلق عليه «التعويم».

10 صور ترصد ذروة خسوف القمر الجزئي من المعهد القومي للبحوث الفلكية

أكد الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس أن الخسوف يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا ويتفق هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

أمريكا تسعى لشراء 6 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي

أكد مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تسعى للحصول على ما يصل إلى ستة ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي، وهي عملية شراء ستضاهي إذا اكتملت أكبر عملية شراء حتى الآن لإعادة ملء المخزون بعد سحب تاريخي في عام 2022، حسبما ذكرت “رويترز”.

القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب وحماس تنتصر

حرب غزة، قال اللواء غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس "تفوز" في الحرب على قطاع غزة، وأن إسرائيل "تخسر" وبشكل كبير.

بث مباشر، خسوف القمر الجزئي

بدأ خسوف القمر الجزئي والذي يرى في مصر، وتنشر "فيتو" بثا مباشرا للظاهرة من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

تعرف على أسباب زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

قررت الحكومة اليوم زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز ويبدأ تطبيقها من صباح اليوم الأربعاء حيث قررت رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى بمبلغ 50 جنيها لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 250 جنيها وذلك تنفيذا لخطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع أسعار الوقود عالميا.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر، وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن "كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخًا باليستيًا".

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة، نقلًا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ثانيًا يبدو أنه سقط في البحر.

أبرزها مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر مجموعة من المواجهات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم في دوري أبطال أوروبا وآسيا والدوريات الأوربية.