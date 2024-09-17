هالاند يسعى لتحطيم رقم رونالدو التاريخي في مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يحلم النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بتحطيم الرقم القياسي الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع فريقه، وذلك خلال مباراة الأربعاء ضد إنتر ميلان.

ويلتقي مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان غدا الأربعاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم إيرلينج هالاند أداءً مذهلًا مع مانشستر سيتي، في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف في 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، ليصل إلى هدفه رقم 99 بقميص مانشستر سيتي، بعدما خاض 103 مباريات في مختلف المسابقات.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن هالاند قد يستطيع تحطيم أحد الأرقام القياسية لـ رونالدو حال تسجيله في مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، حيث وصل رونالدو إلى 100 هدف في 105 مباريات فقط مع ريال مدريد الإسباني، في حين أن هالاند إذا سجل هالاند هدفًا في مباراة الغد ضد إنتر ميلان، سيصل إلى هدفه رقم 100 في 104 مباريات فقط، متفوقًا على رونالدو.

وفي حال عدم نجاحه في ذلك، وتسجيله هدفًا في مباراة مانشستر سيتي وآرسنال يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، سيعادل رقم رونالدو.

هالاند يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

فيما واصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز ثنائية في شباك برينتفورد، يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز الهدف الثاني أمام برينتفورد مستغلًا تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون، ليضمن لفريقه الفوز 2 / 1.

ووصل رصيد هالاند إلى 9 أهداف بعد مرور 4 جولات فقط من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليمنح مان ستي التفوق على أندية الدوري الإنجليزي حيث لم يسجل أي فريق باستثناء السيتي 9 أهداف في الموسم الحالي من البريميرليج.

ورفع هالاند رصيده إلى 99 هدفًا في 103 مباراة لعبهما بقميص مانشستر سيتي، حيث يفصله هدف وحيد عن كسر رقم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، الذي يعد أسرع لاعب وصولًا لـ 100 هدف مع فريقه، بعد 105 مباراة مع الفريق الإسباني.

كما أصبح هالاند هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 9 أهداف في أول 4 جولات، محطمًا رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، والذي سبق وأن سجل 8 أهداف في موسم 2011-2012، بأول أربع جولات من المسابقة، وخلفه دييجو كوستا مهاجم تشيلسي السابق الذي أحرز 7 أهداف في الأسابيع الأربعة الأولى من موسم 2014-2015.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم برينتفورد بالهدف الأول عن طريق ويسا بالدقيقة الأولى إلا أن هالاند سجل هدفين متتاليين