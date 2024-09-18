الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على أسباب زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع سعر أسطوانات
ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز، فيتو
ads

تصدر أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم على محرك البحث بعد إقرار الزيادة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وذلك لاهتمام شريحة عريضة من الشعب المصري بأسعار أسطوانات البوتاجاز وخاصة سكان المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها إلى الآن. 

عدة عوامل تحدد سعر أسطوانات البوتاجاز 


وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول "لفيتو" أن هناك عدة عوامل تتحكم في تحديد سعر أسطوانات البوتاجاز ومنها  سعر خام برنت الذي يعد من العوامل الرئيسية في تحديد سعر أنبوبة البوتاجاز بالسوق المحلية.

وأضاف المصدر "لفيتو" أن تحركا في سعر الصرف هو العامل الثاني المحدد لقرارات زيادة أسعار البوتجاز وارتفاع أسعار الوقود عالميا وعدم ثبات أسعاره تؤدي إلى ارتفاع المواد البترولية ومنها أسطوانات البوتاجاز. 

وقررت الحكومة اليوم زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز وهي كالتالي والتي يتم تطبيقها من صباح اليوم الأربعاء والتي قررت رفع  سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيها لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 250 جنيها وذلك تنفيذا لخطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع أسعار الوقود عالميا.

إرسال قائمة الأسعار الجديدة إلى المستودعات لتطبيقها من صباح اليوم


وأوضح المصدر أن الأسعار الجديدة تم إرسالها إلى المستودعات وسيتم  تطبيق القرار بالتنسيق بين جهات الدولة ممثلة في وزارات التموين والبترول والمحافظين لمتابعة عمليات الضخ والبيع اليومية.

وتضخ وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروجاس ما يقرب من مليون ونص أسطوانة بوتاجاز يوميا في السوق المحلية.

قيمة ما تتحمله الدولة كدعم لأسطوانات البوتاجاز 


وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  في تصريحات سابقة، أن تكلفة إنتاج أنبوبة البوتاجاز  المنزلي على الدولة 200 جنيه بينما تكلف أنبوبة البوتجاز التجاري الضعف وبذلك فتتحمل ميزانية الدولة باقي التكلفة وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسطوانات البوتاجاز ارتفاع أسعار الوقود البترول والثروة المعدنية الهيئة العامة للبترول الدكتور مصطفى مدبولي السوق المحلية العامة للبترول المواد البترولية

مواد متعلقة

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

محافظ سوهاج يشكل لجنة للمرور على مستودعات البوتاجاز

التموين تحذر المستودعات من التلاعب بأسعار أسطوانات البوتاجاز

الأكثر قراءة

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

تعرف على أسباب زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

ناصر عباس يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر الإفريقي

فاروق جعفر يهاجم مجلس الزمالك بسبب نجله ونيمار

خبير يفجر مفاجأة عن مدة وحجم تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان (فيديو)

خريطة التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم اليوم الأربعاء

ads

منوعات

المزيد

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية