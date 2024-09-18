تعرف على أسباب زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

تصدر أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم على محرك البحث بعد إقرار الزيادة الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وذلك لاهتمام شريحة عريضة من الشعب المصري بأسعار أسطوانات البوتاجاز وخاصة سكان المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعي لها إلى الآن.

عدة عوامل تحدد سعر أسطوانات البوتاجاز



وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول "لفيتو" أن هناك عدة عوامل تتحكم في تحديد سعر أسطوانات البوتاجاز ومنها سعر خام برنت الذي يعد من العوامل الرئيسية في تحديد سعر أنبوبة البوتاجاز بالسوق المحلية.

وأضاف المصدر "لفيتو" أن تحركا في سعر الصرف هو العامل الثاني المحدد لقرارات زيادة أسعار البوتجاز وارتفاع أسعار الوقود عالميا وعدم ثبات أسعاره تؤدي إلى ارتفاع المواد البترولية ومنها أسطوانات البوتاجاز.

وقررت الحكومة اليوم زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز وهي كالتالي والتي يتم تطبيقها من صباح اليوم الأربعاء والتي قررت رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيها لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 250 جنيها وذلك تنفيذا لخطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع أسعار الوقود عالميا.

إرسال قائمة الأسعار الجديدة إلى المستودعات لتطبيقها من صباح اليوم



وأوضح المصدر أن الأسعار الجديدة تم إرسالها إلى المستودعات وسيتم تطبيق القرار بالتنسيق بين جهات الدولة ممثلة في وزارات التموين والبترول والمحافظين لمتابعة عمليات الضخ والبيع اليومية.

وتضخ وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروجاس ما يقرب من مليون ونص أسطوانة بوتاجاز يوميا في السوق المحلية.

قيمة ما تتحمله الدولة كدعم لأسطوانات البوتاجاز



وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة، أن تكلفة إنتاج أنبوبة البوتاجاز المنزلي على الدولة 200 جنيه بينما تكلف أنبوبة البوتجاز التجاري الضعف وبذلك فتتحمل ميزانية الدولة باقي التكلفة وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.