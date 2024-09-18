أبرزها مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر مجموعة من المواجهات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم في دوري أبطال أوروبا وآسيا والدوريات الأوربية نستعرضها على النحو التالي:
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
بولونيا ضد شاختار دونيتسك - الساعة 7:45 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD
سبارتا براج ضد ريد بول سالزبورج - الساعة 7:45 مساء - قناة بى إن سبورت 2 HD
سلتيك ضد سلوفان براتيسلافا - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 4 HD
كلوب بروج ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 3 HD
مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD
باريس سان جيرمان ضد جيرونا - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 2 HD
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا “النخبة”
أولسان هيونداي ضد كاواساكي فرونتال - الساعة 1 ظهرا - قناة Bein Sports AFC
شانغهاي إيست آسيا ضد جوهور دارول تاكزيم - الساعة 3 عصرا - قناة Bein Sports AFC 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني
ريال بيتيس ضد خيتافي - الساعة 8 مساء - قناة بى إن سبورت 5 HD
مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو
برايتون ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:45 مساء - القناة الناقلة غير معلنة
كوفنتري سيتي ضد توتنهام هوتسبير - الساعة 10 مساء - قناة بى إن سبورت 6 HD
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