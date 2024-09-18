القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب وحماس تنتصر

حرب غزة ، قال اللواء غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس "تفوز" في الحرب على قطاع غزة، وأن إسرائيل "تخسر" وبشكل كبير.

وأوضح شامني في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أن "جنودنا يفوزون بكل مواجهة تكتيكية مع حماس، لكننا نخسر الحرب، وبشكل كبير".

وقال القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إنه "لا يمكن إنكار أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية لحماس، لكن حماس استعادت المدن في غضون 15 دقيقة من الانسحابات الإسرائيلية".

لا يوجد أحد يستطيع تحدي حماس

وأضاف "لا يوجد أحد يستطيع تحدي حماس هناك بعد رحيل القوات الإسرائيلية".

وأكد أن "أعظم فشل" هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يحاول تقديم هيئة حاكمة بديلة واقعية في غزة في أعقاب الانسحابات الإسرائيلية".

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن مسئولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين يعتقدون أنه من غير المرجح هزيمة حماس في هذه الحرب.

وتؤكد أنه لا يزال الآلاف من مقاتلي حماس ومسؤوليها الحكوميين يسيطرون على أجزاء كبيرة من قطاع غزة، موضحة أن القوات الإسرائيلية سيطرت على مدن لفترة وجيزة لكن بعد انسحابها، ملأت حماس الفراغ.

في أواخر يونيو الماضي، رفض الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، تصريحا لنتنياهو قال فيه بأنه يمكن القضاء على حماس.

وقال للقناة 13 الإسرائيلية: "حماس فكرة. أولئك الذين يعتقدون أننا نستطيع أن نجعل حماس تختفي مخطئون.. إن فكرة إمكانية تدمير حماس وإبادتها هي بمثابة ذر الرماد في العيون".

في الشهر الماضي، وصف وزير الدفاع يوآف جالانت شعار "النصر الكامل" الذي أطلقه نتنياهو بأنه "هراء".

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن المعركة مع حماس ستترك لأبنائهم وأحفادهم.

وقال مسؤول في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن عملية تدمير الأنفاق مشروع هندسي معقد للغاية وقد يستغرق سنوات.



وخلص بعض أعضاء القيادة العسكرية في إسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار مع حماس هو أفضل طريق للمضي قدمًا، حتى لو ظلت حماس في السلطة، حسبما نقلت "واشنطن بوست".