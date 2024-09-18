كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين نحو البحر
أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين نحو البحر.
وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن "كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخًا باليستيًا".
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة، نقلًا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا ثانيًا يبدو أنه سقط في البحر.
من جانب آخر، ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ "أطلقت صاروخًا باليستيًا وقد سقط بالفعل".
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان.
ويعد هذا الإطلاق أول عملية إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية منذ الأول من يوليو.
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