50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي، والتجاري 100%

أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة، أكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه سيتم رفع سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلى من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيها إلى 300 جنيه.



وأشار المصدر لـ "فيتو" إلى أن هناك زيادة أخرى في سعر طن المازوت من 2500 ألف جنيه إلى 6500 ألف جنيه فقط مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وذلك ضمن خطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية وذلك تماشيا مع أسعار الوقود عالميا.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد انتهت من صفقة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز في فصل الشتاء، في أول عطاء تطرحه الهيئة العامة للبترول لتغطية الطلب الشتوي منذ 2018، تطبيقا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لتفادي التعرض لأزمة نقص الغاز مرة أخرى.