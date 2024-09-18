الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي، والتجاري 100%

ارتفاع سعر أنبوبة
ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز، فيتو
ads

أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة، أكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه سيتم رفع  سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلى من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيها إلى 300 جنيه.


وأشار المصدر  لـ "فيتو" إلى أن هناك زيادة  أخرى في سعر طن المازوت من 2500 ألف جنيه إلى 6500 ألف جنيه فقط مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وذلك ضمن خطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية وذلك تماشيا مع أسعار الوقود عالميا.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد انتهت من صفقة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز في  فصل الشتاء، في أول عطاء تطرحه الهيئة العامة للبترول لتغطية الطلب الشتوي منذ 2018، تطبيقا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لتفادي التعرض لأزمة نقص الغاز مرة أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتياجات السوق المحلى اسطوانات البوتاجاز الثروة المعدنية الهيئة العامة للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية

الأكثر قراءة

50 جنيها زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي، والتجاري 100%

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

انخفاض 6 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو بالأسواق

خبير يفجر مفاجأة عن مدة وحجم تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان (فيديو)

رابطة الأندية تحسم الجدل وتكشف شكل الدوري الممتاز بالموسم الجديد

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية