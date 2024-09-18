10 صور ترصد ذروة خسوف القمر الجزئي من المعهد القومي للبحوث الفلكية

خسوف القمر الجزئي ، بدأ منذ قليل، خسوف القمر الجزئي والذي يرى في مصر، من داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأكد الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس أن الخسوف يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا ويتفق هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.





ويرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيحجب ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة.



خسوف القمر



يذكر أن مدة الخسوف الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحًا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.



