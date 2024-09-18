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رياضة

ليفربول يقسو على ميلان 3-1 في دوري أبطال أوروبا (صور)

ليفربول أمام ميلان
ليفربول أمام ميلان

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان سيرو" ضمن إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي بالهدف الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي، بالدقيقة 2.

فيما سجل كوناتي لاعب ليفربول هدف التعادل لفريقه في مرمى ميلان الإيطالي في الدقيقة 22.

سجل فيرجل فان دايك لاعب ليفربول الهدف الثاني في مرمى ميلان بالدقيقة 40.

وسجل هدف ليفربول الثالث اللاعب سوبوسلاي في شباك ميلان بالدقيقة 67.  

تشكيل ميلان أمام ليفربول 

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش.

تشكيل ليفربول أمام ميلان 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.

خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج،  سوبوسلاي.

خط  الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

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