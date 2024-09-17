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رياضة

سوبوسلاي يضيف الهدف الثالث لليفربول أمام ميلان

ليفربول أمام ميلان
ليفربول أمام ميلان

سجل سوبوسلاي الهدف الثالث لصالح فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره ميلان الإيطالي في الدقيقة 67 من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي بالهدف الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي، بالدقيقة 2.

فيما سجل كوناتي لاعب ليفربول هدف التعادل لفريقه في مرمى ميلان الإيطالي في الدقيقة 22.

سجل فيرجل فان دايك لاعب ليفربول الهدف الثاني في مرمى ميلان بالدقيقة 40.

ويحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد ليفربول في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان أمام ليفربول 

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش.

تشكيل ليفربول أمام ميلان 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.

خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج،  سوبوسلاي.

خط  الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

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