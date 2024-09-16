دوري أبطال أوروبا، 3 غيابات تضرب ميلان قبل موقعة ليفربول

يستعد فريق ميلان الإيطالي لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، على ملعب سان سيرو، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن باولو فونسيكا مدرب ميلان، يستعد لإجراء بعض التغييرات على التشكيل الذي بدأ المباراة الأخيرة أمام فينيسيا.

غيابات ميلان أمام ليفربول

وأوضحت أن قلب الدفاع فيكايو توموري، حصل على راحة بجلوسه احتياطيا أمام فينيسيا، لكنه من المقرر أن يبدأ أساسيا ضد ليفربول بدلا من ماتيو جابيا.

وتابعت "رغم بدء تامي أبراهام في هجوم ميلان، وتألقه ضد فينيسيا، إلا أنه سيجلس بديلا لصالح ألفارو موراتا الذي شارك في الشوط الثاني".

قائمة ليفربول لمباراة ميلان

من ناحية أخرى، عاد الظهير ديفيد كالابريا، إلى التدريبات، اليوم الإثنين، وسيقاتل من أجل مكان أساسي مع زميله إيمرسون رويال.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون، تسيميكاس، كونور برادلي.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو.