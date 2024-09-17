محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا على نظيره فريق ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد ليفربول في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام ميلان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.

خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

وأعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الريدز المستدعاة لمواجهة فريق ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ليفربول، النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، الذي انضم إلى الريدز، قادمًا من يوفنتوس.

قائمة ليفربول لمباراة ميلان

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون، تسيميكاس، كونور برادلي.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، داروين نونيز، كودي جاكبو.