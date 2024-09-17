بولسيتش يتقدم بالهدف الأول لميلان في مرمى ليفربول (فيديو)
تقدم بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي بالهدف الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي، بالدقيقة 2 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
https://x.com/moomer97/status/1836119232104251424
ويحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد ليفربول في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ميلان أمام ليفربول
حراسة المرمى: مايك مينيان.
خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: فوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز.
خط الهجوم: رافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش.
تشكيل ليفربول أمام ميلان
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.
خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي.
خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.
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