بولسيتش يتقدم بالهدف الأول لميلان في مرمى ليفربول (فيديو)

تقدم بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي بالهدف الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي، بالدقيقة 2 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

https://x.com/moomer97/status/1836119232104251424

ويحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد ليفربول في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان أمام ليفربول

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش.

تشكيل ليفربول أمام ميلان

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.

خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.