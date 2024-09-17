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رياضة

بولسيتش يتقدم بالهدف الأول لميلان في مرمى ليفربول (فيديو)

ميلان
ميلان

تقدم بولسيتش لاعب ميلان الإيطالي بالهدف الأول في مرمى ليفربول الإنجليزي، بالدقيقة 2 في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء،  ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

https://x.com/moomer97/status/1836119232104251424

 

ويحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة ميلان ضد ليفربول في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان أمام ليفربول 

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، لوفتوس تشيك، رينديرز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، ألفارو موراتا، بوليسيتش.

تشكيل ليفربول أمام ميلان 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيكيماس.

خط الوسط: ماك اليستر، جرافنبرج،  سوبوسلاي.

خط  الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

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