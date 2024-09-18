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اقتصاد

134.4 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 83.5 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1 %و العرب على 9.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 134.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 98 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9%و سجل العرب 6.7%و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.207,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.661,1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات منتصف الأسبوع

 تراجعت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.046 تريليون جنيه، لتخسر نحو 9 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30159 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13074 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

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