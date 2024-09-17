غزل المحلة ينجح في ضم أسامة النجار لاعب المقاولون العرب

نجح مسئولو نادي غزل المحلة في التعاقد مع أسامة النجار لاعب نادي طنطا والمقاولون العرب السابق لتدعيم صفوف زعيم الفلاحين استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وظهر أسامة النجار في التدريبات الجماعية لفريق غزل المحلة الذي يخوضها على الملعب الفرعي للنادي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته الجماعية تحت قيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك اليوم الثلاثاء علي الملعب الفرعي للنادي استعداد للموسم الجديد.

غزل المحلة يتعاقد رسميا مع بن شرقي لافيينا لمدة 4 سنوات

ونجح نادي غزل المحلة رسميا في التعاقد مع محمد أشرف الشهير بـ بن شرقي لاعب خط وسط فريق لافيينا لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

غزل المحلة يعلن ضم محمد أشرف لاعب البلدية 3 مواسم

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، تعاقده مع محمد أشرف لاعب نادي بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان له إنه في حضـور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ,والمهندس تامر خليل نائب رئيس النـادي والمنسق العام , والكابتن وائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين أنهى الفريق إجراءات ضم اللاعب محمد أشرف جناح أيمن نادي بلدية المحلة بعقد ثلاث سنوات، أشرف البالغ من العمر ٢٦ عامًا شارك مع البلدية في ١٦ مباراة أحرز خلالها هدفين.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة

وأعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد حكم مدافع نادي سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، وذلك في إطار تدعيم صفوف زعيم الفلاحين استعدادا للموسم المقبل ولمشاركة في الدوري الممتاز.