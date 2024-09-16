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رياضة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة بالدوري الممتاز

مران غزل المحلة،
مران غزل المحلة، فيتو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب النادي الفرعي استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

ويستعد نادي غزل المحلة للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز بعدما نجح في التأهل من دوري المحترفين بعد احتلال المركز الثاني خلف بتروجيت.   

غزل المحلة يعلن ضم محمد أشرف لاعب البلدية 3 مواسم 

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، تعاقده مع  محمد أشرف لاعب نادي بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز. 

وقال النادي في بيان له إنه في حضـور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ,والمهندس تامر خليل  نائب رئيس النـادي والمنسق العام , والكابتن وائل حبيب  مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد  مدير شئون اللاعبين أنهى الفريق إجراءات ضم اللاعب محمد أشرف جناح أيمن نادي بلدية المحلة بعقد ثلاث سنوات، أشرف البالغ من العمر ٢٦ عامًا شارك مع البلدية في ١٦ مباراة أحرز خلالها هدفين.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة 

وأعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد حكم مدافع نادي سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، وذلك في إطار تدعيم صفوف زعيم الفلاحين استعدادا للموسم المقبل ولمشاركة في الدوري الممتاز. 

وجاء البيان الرسمي الذي أصدره النادي كالتالي: في حضـور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النـادي والمنسق العام , والكابتن وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد - مدير شئون اللاعبين أنهى غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد حكم مدافع سموحة على سبيل الإعـارة لمدة عـام واحد بنية البيـع.

إنبي يعلن التعاقد رسميا مع شيكو محارب لاعب غزل المحلة

غزل المحلة يعلن ضم محمد أشرف لاعب البلدية 3 مواسم

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