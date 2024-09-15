الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

إنبي يعلن التعاقد رسميا مع شيكو محارب لاعب غزل المحلة

إنبي يتعاقد مع شيكو
إنبي يتعاقد مع شيكو محارب, فيتو

أعلن نادي إنبي الرياضي برئاسة أيمن الشريعي في بيان رسمي عن التعاقد مع شيكو محارب لاعب خط وسط فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الجارية. 

وجاء بيان إنبي كالتالي: في حضور أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، وكابتن محمد إسماعيل، مدير الكرة، رسميًا نادي إنبي يتعاقد مع اللاعب أحمد عاطف، المعروف بلقب "شيكو محارب"، قادمًا من نادي غزل المحلة.

وأضاف “الصفقة تمت في إطار انتقال حر، حيث وقع اللاعب عقدًا لمدة خمس مواسم مع النادي". 

ماذا قدم انبي بموسم 2024؟

وانهي انبي موسم 2023 /2024 باحتلاله المركز التاسع ببطولة الدوري المصري الممتاز والخروج من كأس الرابطة بدور ربع النهائي وتوديع كأس مصر من دور ال16.

ماذا قدم انبي بالدوري المصري موسم 2024؟

واحتل فريق نادي إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد  45 نقطة

وخاض فريق انبي 34 مباراة فاز في 11مباراة وتعادل في 12  مباريات وخسر 11 مواجهه وأحرز لاعبوه 38 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا

هداف إنبي موسم 2024

ويعد احمد امين اوفه هداف فريق بيراميدز برصيد 6 اهداف يليه علي فوز ب 5 أهداف

ويحتل علي فوزي صدارة صانع الأهداف برصيد 4 أهداف يليه محمد حمدي 3 أهداف

أكثر اللاعبين مشاركة موسم 2024

ويعد احمد كالوشا الأكثر مشاركة بموسم 2024 برصيد 1260 دقيقة يليه احمد صبيحة برصيد 1197 دقيقة ثم محمد حامد 1093 دقيقة ثم رفيق كابو 1063 يليه في المركز الخامس محمد ناص مودي 986 دقيقة.

فريق انبي
فريق انبي
الجهاز الفني لانبي
فريق انبي
فريق انبي
فريق انبي
الجهاز الفني لانبي

 

مجلس ادارة نادي انبي
مجلس ادارة نادي انبي

 

ماذا فعل انبي بكاس مصر؟

وفاز انبي علي النجوم بهدف دون رد بدور ل32 ثم ودع البطولة علي يد فريق مودرن سبورت بدور ال16 بعدما خسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وسجل هدف فريق مودرن سبورت اللاعب محمود رزق في الدقيقة 70.

ماذا فعل انبي بكاس الرابطة؟

وصعد لدور ربع النهائي بعدما خسر بالجولة الاولي من سيراميكا بثنائية وفاز علي الداخلية بهدفين مقابل هدف وهزم الاسماعيلي بهدف بالجولة الثالثة بمجموعته ثم ودع البطولة علي يد الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة بربه النهائي

 

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إنبي الرياضي أنبي أيمن الشريعي شيكو محارب غزل المحلة

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