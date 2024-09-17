نسر بـ 425 ألفا ومهم بـ 13 مليون جنيه، أسعار اللوحات المعدنية الجديدة

طرحت وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة بعد قصة اللوحة التى أثارت الجدل الساعات الماضية التى وصل سعرها لـ 2 مليار جنيه بسبب خطأ فنى.

وطرحت وزارة الداخلية لوحة معدنية " ج 21 " بسعر 670 ألف جنيه ويتنافس عليها 6 أشخاص، لوحة معدنية " س ط 11" بسعر 405 ألف جنيه وتنافسها عليها شخصين.

كما طرحت اللوحة معدنية " ر أ أ 1111" بسعر مليون و250 ألف جنيه، " ن س ر 11" بسعر 425 الف جنيه، لوحة معدنية " س أ م 55" بسعر 400 ألف جنيه، " ع ق 1 " بسعر 500 ألف جنيه، " ى س ر 3333" بسعرها 285 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص.

كما طرحت لوحة معدنية “ م ه م 4” بسعر 13 مليون جنيه ويتنافس عليها 4 اشخاص.

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.



ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.



وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم ادراج اللوحة في اقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

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