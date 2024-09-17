مصرع سيدتين وإصابة 5 آخريات من جنسيات عربية بحريق شقة سكنية فى إمبابة

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 5 آخريات يحملن جنسيات عربية فى حريق شقة سكنية بجوار معهد القلب فى إمبابة وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت 3 سيارات الاطفاء الي المكان، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد واخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن مصرع سيدتين مغربية وليبية، وأصيب 5 آخرين، ونقلت سيارات الجثمانين الى المشرحة، والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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