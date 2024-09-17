تفاصيل القبض على عامل دليفري تحرش بسيدة أجنبية في قصر النيل

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عامل دليفري لقيامه بارتكاب واقعة تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة قصر النيل.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" – مقيمة بدائرة القسم)، بتضررها من عامل توصيل طلبات يعمل عن طريق أحد التطبيقات الذكية لقيامه عقب انصرافه من توصيل بعض الطلبات إليها بإرسال محادثات لها باللغة الإنجليزية على تطبيق "واتس آب" تضمنت عبارات وبعض الصور الخادشة للحياء.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وضبطه (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.