معركة بالكراسي وإصابات بالغة بين مرشحين في البرازيل خلال مناظرة لمنصب عمدة ساوباولو (فيديو)

احتدمت مناظرة متلفزة بين المرشحين لمنصب عمدة مدينة ساو باولو بـالبرازيل، عندما هاجم أحد المرشحين الستة مرشحًا آخر بكرسي معدني، حسبما قالت صحيفة إيكو ديجيتال.

إصابة مارسال بكسر فى الأضلاع

وأشارت الصحيفة إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي (PSDB) خوسيه لويز داتينا لمنصب عمدة ساو باولو، هاجم مرشح اليمين المتطرف بابلو مارسال، وضربه بكرسى معدني، أدى إلى إصابة مارسال بكسر فى الأضلاع، وتم نقله إلى المستشفى.

وشوهد داتينا، الذى يعمل كإعلامي وهو مذيع أخبار معروف، خلال مقطع فيديو مباشر وهو يسير نحو مارسال، خلال وقوفه أمام المنصة خلال إلقاء خطابه، مع كرسي معدني، وذلك بعد أن استشاط غضبا بعد أن استفزه مارسال، الذى يعمل كـ "إنفلونسر" على الإنستجرام، باتهامات جنسية غير موثوقة.

🇧🇷 José Luiz Datena, candidato a alcalde en São Paulo, Brasil, agredió a su rival Pablo Marçal durante un debate electoral. Datena usó una silla para golpear a Marçal, quien tuvo que recibir atención médica de emergencia tras el incidente. Datena fue expulsado del debate a raíz… pic.twitter.com/lwoyqI8uzg — Bruno Masi (@brunomasitv) September 17, 2024

اغتيال الرئيس السابق ترامب

وأعرب عدد كبير من متابعى مارسال على المواقع الاجتماعية عن قلقهم على حالته حيث إنه يشعر بألم عند التنفس ويعاني من كسر بالقفص الصدري، ولكن مسؤولي المستشفى قالوا في بيان: إن مارسال "أصيب بجروح في منطقة الصدر اليمنى والمعصم الأيمن دون مزيد من المضاعفات"، مضيفين أنه خرج من المستشفى.

ووصف مارسال الحادثة بأنها "محاولة اغتيال" على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه قارنها بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في يوليو، وطعن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، عام 2018.

واعترف داتينا بارتكابه أخطاء خلال المناظرة، رغم أنه لا يشعر بأي ندم، وقال: "لو كان الوضع كما هو، لما امتنعت عن تكرار هذا مرة آخرى، وهو رد فعل متطرف على تاريخ العدوان الذي ارتكب ضدي وضد كثيرين آخرين من قبل خصومي".