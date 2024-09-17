معركة بالكراسي وإصابات بالغة بين مرشحين في البرازيل خلال مناظرة لمنصب عمدة ساوباولو (فيديو)
احتدمت مناظرة متلفزة بين المرشحين لمنصب عمدة مدينة ساو باولو بـالبرازيل، عندما هاجم أحد المرشحين الستة مرشحًا آخر بكرسي معدني، حسبما قالت صحيفة إيكو ديجيتال.
إصابة مارسال بكسر فى الأضلاع
وأشارت الصحيفة إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي (PSDB) خوسيه لويز داتينا لمنصب عمدة ساو باولو، هاجم مرشح اليمين المتطرف بابلو مارسال، وضربه بكرسى معدني، أدى إلى إصابة مارسال بكسر فى الأضلاع، وتم نقله إلى المستشفى.
وشوهد داتينا، الذى يعمل كإعلامي وهو مذيع أخبار معروف، خلال مقطع فيديو مباشر وهو يسير نحو مارسال، خلال وقوفه أمام المنصة خلال إلقاء خطابه، مع كرسي معدني، وذلك بعد أن استشاط غضبا بعد أن استفزه مارسال، الذى يعمل كـ "إنفلونسر" على الإنستجرام، باتهامات جنسية غير موثوقة.
اغتيال الرئيس السابق ترامب
وأعرب عدد كبير من متابعى مارسال على المواقع الاجتماعية عن قلقهم على حالته حيث إنه يشعر بألم عند التنفس ويعاني من كسر بالقفص الصدري، ولكن مسؤولي المستشفى قالوا في بيان: إن مارسال "أصيب بجروح في منطقة الصدر اليمنى والمعصم الأيمن دون مزيد من المضاعفات"، مضيفين أنه خرج من المستشفى.
ووصف مارسال الحادثة بأنها "محاولة اغتيال" على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه قارنها بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في يوليو، وطعن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، عام 2018.
واعترف داتينا بارتكابه أخطاء خلال المناظرة، رغم أنه لا يشعر بأي ندم، وقال: "لو كان الوضع كما هو، لما امتنعت عن تكرار هذا مرة آخرى، وهو رد فعل متطرف على تاريخ العدوان الذي ارتكب ضدي وضد كثيرين آخرين من قبل خصومي".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.