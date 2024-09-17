الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضابطة سابقة بـ“سي آي إيه”: المتهم بمحاولة اغتيال ترامب محتال ومجنون ومرصود من السلطات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 كشف مسئولون أمريكيون لصحف ووكالات دولية أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يطلق أي رصاصة، ولم يكن الرئيس السابق في مجال رؤيته.

 

محاولة اغتيال ترامب

 ووفق وثائق المحكمة الأمريكية في قضية محاولة اغتيال ترامب، فإن المشتبه به في محاولة الاغتيال خيم خارج ملعب الجولف 12 ساعة قبل إحباط هجومه المحتمل.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السلطات الأمريكية تلقت تحذيرات بشأن المسلح المشتبه به الذي كان يستهدف ترامب قبل محاولة الاغتيال.

وأضافت وول ستريت جورنال أن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب تصرف بشكل مضطرب خلال سنواته كناشط مؤيد لأوكرانيا واصفة سلوكه بغير المنضبط.

 

المشتبه به في إطلاق النار على ترامب

 وأفادت ضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” بأن المشتبه به في إطلاق النار على ترامب كان معروفا بأنه محتال ومجنون، مشيرة بذلك إلى أن المتهم كان معروفا لدى السلطات ومرصودا من قبل لديها.

 

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن جهاز الخدمة السرية سبق وحذر ترامب منذ كان رئيسا من مخاطر ممارسة الجولف بملاعبه الخاصة لأنها غير محمية كما الملاعب في المواقع الرئاسية.

بعد محاولة الاغتيال الثانية، أنصار ترامب يطالبون عصابة الدراجات النارية بحمايته

دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اغتيال ترامب الاغتيال ترامب اطلاق النار على ترامب

مواد متعلقة

بعد محاولة الاغتيال الثانية، أنصار ترامب يطالبون عصابة الدراجات النارية بحمايته

دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

بعد حادثي ترامب، أبرز الرؤساء والمرشحين الذين تعرضوا للاغتيال أو محاولاته بالانتخابات الأمريكية، لينكولن ينجو بأعجوبة، جون إف كينيدي قتل على خلفية حرب فيتنام، وريجان وفورد وروزفلت بالقائمة

أول تعليق من نتنياهو علي إطلاق النار بالقرب من ترامب

الأكثر قراءة

مبلغ ضخم، اتحاد كرة اليد يحرم المنتخب من مكافآت الأولمبياد

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن تنظيم دخول الطلاب ببداية العام الجديد

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة

التعليم تعلن توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

علاج نهائي لمرض السكر على الأبواب، أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة ويكشف التطورات

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

المزيد

انفوجراف

اخترع نظاما بدائيا للاتصالات حير العالم.. أسباب فشل إسرائيل في القبض على يحيى السنوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية