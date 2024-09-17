ضابطة سابقة بـ“سي آي إيه”: المتهم بمحاولة اغتيال ترامب محتال ومجنون ومرصود من السلطات
كشف مسئولون أمريكيون لصحف ووكالات دولية أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يطلق أي رصاصة، ولم يكن الرئيس السابق في مجال رؤيته.
محاولة اغتيال ترامب
ووفق وثائق المحكمة الأمريكية في قضية محاولة اغتيال ترامب، فإن المشتبه به في محاولة الاغتيال خيم خارج ملعب الجولف 12 ساعة قبل إحباط هجومه المحتمل.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السلطات الأمريكية تلقت تحذيرات بشأن المسلح المشتبه به الذي كان يستهدف ترامب قبل محاولة الاغتيال.
وأضافت وول ستريت جورنال أن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب تصرف بشكل مضطرب خلال سنواته كناشط مؤيد لأوكرانيا واصفة سلوكه بغير المنضبط.
المشتبه به في إطلاق النار على ترامب
وأفادت ضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” بأن المشتبه به في إطلاق النار على ترامب كان معروفا بأنه محتال ومجنون، مشيرة بذلك إلى أن المتهم كان معروفا لدى السلطات ومرصودا من قبل لديها.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن جهاز الخدمة السرية سبق وحذر ترامب منذ كان رئيسا من مخاطر ممارسة الجولف بملاعبه الخاصة لأنها غير محمية كما الملاعب في المواقع الرئاسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.