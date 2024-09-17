تأييد تغريم شخص 20 ألف جنيه في سب محامي شيرين عبد الوهاب
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم أحد الأشخاص مبلغ 20 ألف جنيه لصالح دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب في اتهامه بالسب والقذف.
كان المحامي ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، تقدم ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بتعمد إزعاجه باساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتعدي عليه بالسب والقذف.
على جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى متبادلة بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب حذف روتانا لأغاني شيرين لجلسة 7 أكتوبر المقبل.
وجاء في الدعوى، أن شركة روتانا أقامت دعوى ضد شيرين عبد الوهاب تطالبها فيها بأداء الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقدهما ويقدر بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم حصول شركة روتانا على ذلك المبلغ بحكم قضائي صدر مسبقا، وقدم دفاع المطرية للمحكمة صورا من الحكم الصادر والصيغة التنفيذية له والشيك الذي تقاضت بموجبه شركة روتانا المبلغ المالي.
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