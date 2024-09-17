الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج مخدر الشابو وحيازة فرد خرطوش في السلام

مخدر الشابو، فيتو
مخدر الشابو، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمحاولة ترويج مخدر الشابو وحيازة  فرد خرطوش في السلام.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وترويجها علي عملائه بالمنطقة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه حال وجوده بدائرة القسم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي كمية من مخدر الشابو، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة فرد خرطوش السلام مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

سقوط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش بـ2 مليون جنيه بالبحر الأحمر

محاكمة أحمد فتوح بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مخدر، اليوم

تجديد حبس عصابة حاولت تهريب 4 كيلو من مخدر الآيس بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف تفاصيل حادث انجراف 3 غواصين من أيرلندا بمرسى علم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

خلاف بين جوميز والزمالك بسبب صفقة المدافع

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

ads

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 مليارديرات زادت ثروتهم حتى منتصف سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

المزيد
الجريدة الرسمية