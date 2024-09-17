المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج مخدر الشابو وحيازة فرد خرطوش في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمحاولة ترويج مخدر الشابو وحيازة فرد خرطوش في السلام.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وترويجها علي عملائه بالمنطقة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه حال وجوده بدائرة القسم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي كمية من مخدر الشابو، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.