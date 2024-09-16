سقوط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش بـ2 مليون جنيه بالبحر الأحمر
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22,6 كيلو جرام).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
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