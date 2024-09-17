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اقتصاد

82.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 82.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.0% والعرب على 10.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 141.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 572.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7%. 

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,072.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,563.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الاثنين 

 تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.055 تريليون جنيه، لتخسر نحو  14 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13227 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78%  عند مستوى 7061 نقطة، وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10071 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02%  عند مستوى 2884 نقطة.

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