30 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة، أمس الإثنين، نحو 30 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 912 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 67.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 943 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 12.16 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 87.84 % خلال الجلسة .

تعاملات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.055 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13227 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 7061 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10071 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% عند مستوى 2884 نقطة.