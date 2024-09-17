التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في حريق مخزن خردة ومصرع 3 أشخاص بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول حريق نشب داخل مخزن خردة بعقار مكون من 11 طابقا، بشارع الخطيب المتفرع من حسني مبارك في مدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر عن تفاصيل جديدة.



وتبين أن مالك المخزن واخر كانوا يستخدمون أنبوبة البوتاجاز التي انفجرت في أعمال لحام وتبين أثناء تركيبها أن بها عيوب وتلفيات فأرادوا إصلاحها.

وأضافت التحقيقات أن الانبوبة كانت متآكلة ويملؤها الصدأ فلم تتحمل الطرق ومع سخونة المكان انفجرت فيهم.

وأشارت التحقيقات أن السيدة التي لقيت مصرعها في الحادث تبين أنها كانت تسير صدفة في الشارع وقت انفجار الأنبوبة فأصابها الانفجار وأودى بحياتها.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن خردة بعقار سكني بشارع الخطيب بمدينة نصر.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز في المخزن، ما أسفر عن مصرع كل من: ربة منزل تدعى ص.ص 48 عاما، وع.م 19 عاما، أ.م 14 عاما، وإصابة ع.م 24 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.