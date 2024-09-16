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حوادث

استدعاء مالك مخزن خردة نشب به حريق في مدينة نصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء مالك مخزن خردة نشب به حريق بعقار مكون من 11 طابقا، بشارع الخطيب المتفرع من حسني مبارك في مدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة أخر لسماع اقواله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن خردة بعقار سكني بشارع الخطيب بمدينة نصر.

 

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز في المخزن، ما أسفر عن مصرع كل من: ربة منزل تدعى ص.ص 48 عاما، وع.م 19 عاما،  أ.م 14 عاما، وإصابة ع.م 24 عاما.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة مدينة نصر

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