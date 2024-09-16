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حوادث

ناجٍ من حريق مخزن خردة بمدينة نصر: «كنا بنصلح أنبوبة بوتاجاز تالفة فانفجرت»

حريق، فيتو
حريق، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال الناجي الوحيد من حريق نشب داخل مخزن خردة بعقار مكون من 11 طابقا، بشارع الخطيب المتفرع من حسني مبارك في مدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة أخر. 

وقال المصاب إنه أثناء قيامه وآخرين بإصلاح أنبوبة بوتاجاز تالفة ومحاولة تشغيلها لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة وانفجرت فيهم.

وأضاف المصاب أنه سيتم بتر قدمه نظرا لتضررها الشديد نتيجة الانفجار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن خردة بعقار سكني بشارع الخطيب بمدينة نصر.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز في المخزن، ما أسفر عن مصرع كل من: ربة منزل تدعى ص.ص 48 عاما، وع.م 19 عاما،  أ.م 14 عاما، وإصابة ع.م 24 عاما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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