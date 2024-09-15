الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تعاين مخزن خردة نشب به حريق في مدينة نصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة مخزن خردة نشب به حريق بعقار مكون من 11 طابقا، بشارع الخطيب المتفرع من حسني مبارك في مدينة نصر، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة أخر.

وصرحت بدفن جثث المتوفين والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن خردة بعقار سكني بشارع الخطيب بمدينة نصر.


على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز في المخزن، ما أسفر عن مصرع كل من: ربة منزل تدعى ص.ص 48 عاما، و ع.م 19 عاما،  أ.م 14 عاما، وإصابة ع.م 24 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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